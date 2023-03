Fotoreportaj NM. Cum s-au mobilizat bicicliștii din Moldova urmare a accidentului de la Stăuceni 

11:10

Victoriabank, prima bancă care a intermediat obligațiuni municipale, anunță despre încheierea cu succes a procedurii de răscumpărare anticipată a unei emisiuni de obligațiuni, emise de către Primăria orașului Sîngera. Primăria orașului Sîngera a răscumpărat anticipat emisiunea de obligațiuni municipale de clasa I, ISIN MD2004000019, în valoare totală de 2,000,000 lei, după un an și jumătate […] The post Victoriabank – intermediar financiar al primelor emisiuni de obligațiuni municipale din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.