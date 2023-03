O locuitoare a Moscovei, arestată pentru trădare de patrie. Este acuzată că a trimis bani armatei ucrainene

10:10

O femeie de 31 din Telenești a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală în Moscova a două consătene, la finelui lui 2015. Potrivit datelor din dosarul penal, femeia a copilărit cu cele două victime în satul de baștină, iar cu una din ele a locuit în vecinătate, pe aceeași stradă. Victimele […]