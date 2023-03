Un tânăr din Moldova, în top 10 sportivi al clasamentului Federației Mondiale de Karate: are doar 16 ani 

09:40

Două zboruri care urmau să fie operate de compania Air Moldova pe 3 martie au fost anulate. Este vorba despre cursele Frankfurt-Chișinău și Chișinău-Milano. Informația a fost confirmată pentru NM de către reprezentanții companiei, care au precizat că, la fel ca în ajun, motivul este „dificultățile operaționale", întrucât două aeronave din flota companiei aeriene sunt […]