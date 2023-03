Socialiștii ies la protest: „Să apărăm Constituția și limba moldovenească”

09:20

Oamenii legii au descins acasă la 5 persoane, cu vârste cuprinse între 31 și 46 de ani, suspectate că ar deține arme, pe care le folosesc la braconaj pe teritoriul raionului Căușeni. Astfel, polițiștii au efectuat nouă percheziții domiciliare în orașul Căușeni. În urma descinderilor, au fost confiscate opt arme, dintre care trei cu țeavă […] The post (VIDEO) Percheziții la Căușeni. Poliția a găsit arme, lunete și sute de cartușe appeared first on NewsMaker.