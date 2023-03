Dimitriana Bezede a ocupat locul 7 la Europenele de la Istanbul

17:20

24 februarie 2023 marchează un an de când Rusia a invadat Ucraina cu sprijinul Belarusului: un an de război brutal, suferință umană, ucidere și distrugere. Suntem alături de poporul ucrainean în timpul acestui război crud, a cărui durere și suferință depășesc imaginația. La această aniversare sumbră, Mișcarea Olimpică se alătură apelurilor pentru pace și este … Articolul Comunicat de Presă – Comitetul Internațional Olimpic | Un an de război în Ucraina apare prima dată în Olympic Moldova.