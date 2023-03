NM Espresso: Air Moldova anulează curse, Moscova s-a supărat din cauza «limbii moldovenești», iar Transnistria este amenințată doar de zvonuri

09:10

La această etapă nu există riscuri militare la adresa Republicii Moldova. Principalele riscuri care planează asupra stabilității țării sunt cele de ordin hibrid. O spune ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Potrivit oficialului, în prezent, Republica Moldova se confruntă cu o serie de provocări specifice războiului hibrid, fiind vorba de propagandă, alerte false […] The post Nicu Popescu: „Republica Moldova nu este amenințată militar la această etapă” appeared first on NewsMaker.