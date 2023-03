Oleg Deripaska: „Statul şi mediul de afaceri sunt pe poziţii opuse”

16:50

Europarlamentarul Corina Creţu a declarat joi că a depus actele pentru a obţine cetăţenia Republicii Moldova, o decizie luată în memoria bunicilor săi, refugiaţi din Basarabia în România, scrie Agerpres. Este pentru a doua oară când europarlamentarul încearcă să obţină cetăţenia țării noastre. „Am depus prima oară actele pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova la începutul anului. Din păcate, mi s-au cerut acte suplimentare pentru că, de pildă, bunicul meu era trecut Alexe în unele acte şi Alexie în alte acte. Mă surprinde puţin această birocraţie excesivă cu nişte acte. Este evident că erau aceleaşi nume ale părinţilor. Am fost puţin dezamăgită, dar am vorbit din nou cu consulul Republicii Moldova, am depus din nou actele şi nu mă las. Pentru că nu înţeleg cum se dă foarte uşor pentru unii cetăţenie şi pentru alţii mai puţin uşor. Deşi, eu, întotdeauna, am […]