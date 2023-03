„Sunt un om liber”. Interlopul Grigore Caramalac, dat în căutare de 25 de ani și aflat în Rusia, critică presa de la Chișinău

17:50

Secretarul de Stat american Anthony Blinken și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au avut prima lor întâlnire, față în față, de la începutul războiului. Aceasta a avut loc în marja summit-ului miniștrilor de Externe G20, de la New Delhi, transmite Meduza. Un oficial al Departamentului de Stat al SUA, care a dorit să rămână […]