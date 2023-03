Un bărbat de 77 de ani din Peresecina păstra ilegal acasă arme și cartușe

15:30

VIDEO: Un an de la depunerea cererii de aderare a RM la UE; Nicu Popescu: „60% din exporturile din RM au ajuns pe piața UE” Vicepremierul Nicu Popescu a susținut un briefing de presă cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vicepremierul a menționat că în acest an a lucrat foarte mult cu colegii din toate instituțiile de stat, din societatea civilă, din diasporă pentru a răspunde la două chestionare care au fost trimise Chișinăulu...