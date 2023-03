O televiziune din România își cere scuze că a invitat-o pe Marina Tauber la emisiune: „O regretabilă eroare”

15:50

Oamenii legii din Republica Moldova și România au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, în urma cărora au reținut patru persoane. Cei din urmă sunt acuzați că ar fi estorcat peste 1,5 milioane roni ($324.844), printr-o schemă cu criptomonede. Schema infracțională constă în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani […]