Kaufland lansează în exclusivitate o colecție vestimentară sustenabilă, cu fibre din alge marine

12:00

Orange Systems Academy a fost explorată de 5 studenți de la specialitatea Tehnologia Informației de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Timp de 4 săptămâni, tinerii pasionați de tehnologie au participat în cadrul unui stagiu de practică unde, alături de mentorii de la Orange Systems, hub-ul IT al Orange Moldova, au elaborat un proiect IT de la zero. Сообщение Orange Systems Academy a împărțit rețeta proiectelor IT cu studenții UTM появились сначала на #diez.