„Mi-a pus capul pe umăr, izbucnind în plâns” O tânără din Ucraina, împreună cu fiica sa de cinci luni, a petrecut 10 ore în Aeroportul Chișinău

15:30

Prieteni, din 1 martie, în parteneriat cu maib, am lansat o platformă datorită căreia, voi, cititorii noștri, ne puteți trimite contribuții finaciare unice. Vă amintim că, pe lângă această platformă, avem și pagină de Patreon, platforma de crowdfunding unde ne puteți trimite lunar anumite sume de bani. Acum ne puteți susține în diferite moduri, așa cum vă este mai comod. Însă din ce motiv avem nevoie de susținere? Explicăm. Din ce bani trăim? V-am povestit […]