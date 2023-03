Nicu Popescu: La această etapă riscurile sunt doar de ordin hibrid

14:10

Societățile pe acțiuni „Termoelectrica" și „CET-Nord" vor primi în avans 260 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie termică în lunile februarie-martie. Aceasta după ce Comisia pentru Situații Excepționale a hotărât alocarea acestei sume din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, transmite IPN. Autoritățile precizează că mijloacele financiare...