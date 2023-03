Sturza: Se prefigureză un faliment la Air Moldova! – Care sunt prezicerile fostului premier

09:40

La un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a adresat un mesaj poporului ucrainean, în care a mulțumit pentru rezistența în fața armatei ruse și a promis că va face totul pentru ca Ucraina să învingă în acest an. „Mulțumesc poporului nostru, mulțumesc armatei noastre de milioane de voluntari și ... La un an de la începutul invaziei ruse în Ucraina: Zelenski – „A fost unul al durerii, credinței și unității, iar anul acesta va fi cel al victoriei" – Cronologia evenimentelor