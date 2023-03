VIDEO. Două istorii pentru un război. 31 de ani de la începutul războiului pentru apărarea integrității și independenței R. Moldova

22:00

Ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter, se află în vizită la Chișinău. Diplomatul american a declarat într-un scurt interviu pentru Zona de Securitate că nu există vreun indiciu de amenințări militare asupra Republicii Moldova. „Mă bucur că am revenit în Moldova, e întotdeauna o plăcere să mă aflu aici și să văd atât de multe […]