Ion Ceban: Putem prelua multe practici moderne ale autorităților din Tel Aviv

Fostul prim-ministru Ion Chicu își sărbătorește astăzi, 28 februarie, ziua de naștere. Acesta împlinește 51 de ani. „Deja de mulți ani, în această zi gândurile-mi sunt preponderent la părinții mei, Ileana și Vasile Chicu", a scris Chicu într-o postare pe Facebook, transmite Știri.md. „În viața scurtă pe care le-a dat-o Dumnezeu, ca mii de alte familii [...]