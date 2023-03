(VIDEO) Profesorul unei școli din Bender s-a bătut cu un elev. Cazul a ajuns în atenția poliției

08:30

Autoritățile ucrainene anunță că un bloc cu cinci etaje din Zaporojie a fost lovit de o rachetă în această noapte. Cel puțin două persoane au murit. Alte 11 persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături. Secretarul Consiliului din Zaporojie Anatolii Kurtev a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, două persoane au decedat. Kurtev a […]