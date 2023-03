Veteranii războiului de pe Nistru: „Stăm și astăzi la strajă”

16:30

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski avertizează că situația devine „extrem de dificilă” pentru apărătorii orașului, pe care i-a numit „eroi”. Forțele ucrainene au respins peste 60 de atacuri ale trupelor rusești în regiunea estică Donețk în ultimele 24 de ore, a declarat Statul Major General al Ucrainei în briefingul său din 28 februarie. Embed - How Territorial Control Has Changed Hands In Ukraine Atacurile rusești continuă să se concentreze pe direcțiile Limansk, Avdiivka și Șahtarsk, da...