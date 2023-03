Înainte de Adunarea Generală a Judecătorilor Parlamentul modifică legea – PAS vrea să se asigure că „reforma” va fi dusă până la capăt

19:30

„Moscova nu are cum să ajungă cu trupe în Republica Moldova câtă vreme Ucraina rezistă”, spune preşedintele Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale ‘Ion I. C. Brătianu’ al Academiei Române, Dan Dungaciu. El mai spune că „nu vede pericole de invazie pentru Republica Moldova, nu are cum, iar formatul 5+2, în care Rusia e ... Dan Dungaciu: „ Nu văd pericole de invazie pentru Republica Moldova, nu are cum, iar formatul 5+2, în care Rusia e agresoare, este inoperant şi immoral” The post Dan Dungaciu: „ Nu văd pericole de invazie pentru Republica Moldova, nu are cum, iar formatul 5+2, în care Rusia e agresoare, este inoperant şi immoral” appeared first on Politik.