Reîntoarcem Transnistria. Cum să reîntregim Moldova în timp ce Ucraina luptă cu Rusia?

Prim-ministrul Dorin Recean asigură că situația de securitate în regiune este stabilă. Totodată, premierul susține că regiunea transnistreană s-a aliniat la obiectivul de pace și securitate. Dorin Recean este convins că Rusia nu va ataca Republica Moldova, pentru că ei sunt prea departe, iar aici „este rolul Ucrainei". „Rusia nu are resursele suficiente pentru escaladare. […]