Parlamentul de la Chișinău condamnă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei 

E mai de demult, după cum se constată într-un apel pentru deschiderea unui muzeu al satului, făcut public în presa de la Chișinău opt decenii în urmă. Se arăta, mai întâi, că am aruncat iele și bundițele și am îmbrăcat haine de oraș, am lepădat opincile ca să purtăm pantofi sau cizme, am lăsat la o parte traistele ca să aburcăm rucsacul în spate. Omul a devenit mai practic În plină industrializare erau pe calea dispariției casele bătrânești cu cerdacuri din lemn ornat, cu porți înflorate și cuco...