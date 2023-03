(VIDEO) Un ex-ofițer SIS că în 2005 Rusia a organizat o tentativă de lovitură de stat în Republica Moldova

18:10

Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, întreprinde, în perioada 1-2 martie, o vizită în Republica Moldova. Comisia Europeană informează că oficialul se află în țara noastră pentru a discuta „chestiuni legate de statul de drept, în contextul statutului de candidat al Republicii Moldova la aderarea la UE". „Comisarul Reynders se va întâlni cu președinta Maia […]