(VIDEO) „Corpul Voluntarilor Ruși a trecut granița”. Cetățenii ruși sunt îndemnați să se răscoale împotriva regimului lui Putin

Oamenii legii au destructurat un grup infracțional, format din 5 persoane. Doi membri, care aveau rol de lideri, sunt deținuți în penitenciarele din țară. Suspecții sunt acuzați că prin șantaj, cu răspândirea fotografiilor cu conținut intim, ar fi estorcat de la o femeie peste 400.000 lei. Liderii grupului, care l-a moment sunt încarcerați, ispășindu-și pedeapsa pentru […]