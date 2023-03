Declarația Parlamentului RM cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, pe agenda de astăzi a legislativului

10:20

Zelenski dă asigurări că armata ucraineană are situația sub control pe fronturile din Ucraina Forţele armate ucrainene au situaţia sub control pe fronturile din ţară, a dat asigurări preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informează dpa și Agerpres. „Avem situaţia sub control în fiecare zonă de pe front", a spus Zelenski miercuri seara, în mesajul său video adresat populaţiei ucrainene. Însă oamenii din spatele frontului continuă să sufere din cauza atacurilor ruse, a adăugat Zelenski. „Tero...