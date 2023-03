VIDEO. Rușii au bombardat un bloc de locuințe din Zaporojie: Cel puțin trei persoane au fost ucise

18:10

Germania a anunțat că va crește producția de muniție, asigurându-se în același timp că are suficiente piese de schimb și capacități de reparații în industria sa de apărare, după un an de sprijin militar acordat Ucrainei, relatează The Guardian. În urma unei întâlniri cu prim-ministrul leton Krisjanis Karins, cancelarul Olaf Scholz a declarat: „Aceasta va rămâne …