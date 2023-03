Comisarul european pentru justiție întreprinde o vizită oficială în R. Moldova

Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, se află în Republica The post Comisarul european pentru justiție întreprinde o vizită oficială în R. Moldova appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres