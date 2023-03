BREAKING: Kievul nu exclude posibilitatea unor provocări la frontiera cu Republica Moldova

Armata ucraineană nu exclude eventuale provocări la graniţa cu Republica The post BREAKING: Kievul nu exclude posibilitatea unor provocări la frontiera cu Republica Moldova appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres