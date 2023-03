Problema ajustării tarifului la apă se extinde și în alte localități din țară – Mai mulți operatori de apă au depus solicitări la ANRE

15:00

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința de joi, 23 februarie, demisa a încă patru judecători de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Judecătorul Dorel Musteață, președintele interimar al CSM, magistratul Vladimir Timofti, președintele interimar al CSJ, și judecătorii Nicolae Craiu și Dumitru Mardari și-au depus cererile de demisie din funcția de judecători ...