„Grupul militar privat Redan”. Ce este și de ce adolescenții din Rusia și Ucraina au început brusc să organizeze lupte în masă

SUA nu pot confirma informația privind „concentrarea trupelor ucrainene la frontiera Moldovei, pe segmentul transnistrean", însă monitorizează cu atenție situația din regiune. Declarația a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Pentagonului Patrick Ryder, pe 1 martie. „Nu dispun de informații în acest sens, pe care să le pot face publice. Continuăm să monitorizăm […]