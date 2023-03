(VIDEO) Dorin Recean, la București: „Rusia nu poate ajunge militar în Republica Moldova”

10:20

Un bărbat de 31 de ani din raionul Telenești, învinuit de omor săvârșit cu deosebită cruzime își va petrece următorii 30 de ani după gratii. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău, urmare a apelului procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Telenești. Prima instanță, Judecătoria Orhei, a decis în iunie 2021, să îl condamne pe […] The post Datorită procurorilor, un bărbat din Telenești, învinuit de omor, va sta la închisoare 30 de ani în loc de 13 appeared first on NewsMaker.