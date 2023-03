Kievul a comentat acuzațiile despre presupuse provocări cu materiale radioactive în Transnistria: „Rușii deseori îi învinuiesc pe alții de ceea ce planifică ei înșiși”

20:00

Protestul anunțat de „Mișcarea pentru popor”, din care face parte Partidul ȘOR, PACE, dar și activiști civici precum Maia Laguta, a transformat centrul capitalei într-un focar de tensiuni. Ambuteiaje, slogane, strigăte și nervi întinși la maximum atât ai participanților indignați, cât și ai poliției, care nu i-au lăsat să ajungă în Piața Marii Adunări Naționale. […] The post Ambuteiaje, îmbrânceli, „Tatăl nostru”, Șor și porumbei. Protestul „Mișcării pentru popor” în fotografii appeared first on NewsMaker.