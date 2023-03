Singurul guvernator rus care nu a căzut sub sancțiunile SUA, dar se pare că dă de știre că ar vrea să fie sub ele

Șeful Regiunii Autonome Evreiești (RAE), Rotislav Goldstein, este singurul guvernator rus care nu a căzut sub sancțiunile SUA împotriva Rusiei care a pornit război în Ucraina, nici în pachetul extins anunțat pe 24 februarie 2023, la 1 an de la invazia rusă. Încă de anul trecut, mai mulți oficiali, cum ar fi primarul Moscovei, Serghei […] Articolul Singurul guvernator rus care nu a căzut sub sancțiunile SUA, dar se pare că dă de știre că ar vrea să fie sub ele apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md