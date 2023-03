Alexandru Munteanu urmează să fie numit de Parlament în funcția de membru al Curții de Conturi

19:20

Președintele rus, Vladimir Putin, vrea să schimbe ordinea mondială, însă a pornit pe acest drum fără ideologie, cu o economie în declin și aproape fără armată. Opinia aparține expertului Igor Boțan și a fost expusă în cadrul dezbaterii publice la tema „Ce am sărbătorit și de ce am sărbătorit pe 23 februarie?", organizată de Agenția de Presă