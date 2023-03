Marian Lupu l-a înaintat pe Alexandru Munteanu pentru funcția de membru al CC. Parlamentul urmează să examineze candidatura

14:00

Zeci de mijloace de transport, printre are microbuze și autobuze, au staționat la Stăuceni, în apropiere de Chișinău. Poliția nu a lăsat să treacă câteva vehicule, pe motiv că starea tehnică a acestora prezintă pericol. De cealaltă parte, deputata Partidului „ȘOR” Marină Tauber susține că oamenii legii ar fi blocat intenționat accesul. Într-un final, după câteva ore, […] The post (LIVE) Protest și la Stăuceni, unde a fost blocat traseul. Zecile de autobuze fac cale-toarsă appeared first on NewsMaker.