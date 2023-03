Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației, sondaj

15:20

La 24 februarie s-a împlinit un an de când Federația Rusă a început așa-zisa operațiune militară specială, care a însemnat o țară devastată, oameni distruși. Moldovenii s-au solidarizat și au oferit ajutor necondiționat refugiaților. Am scris mai multe materiale despre experiența unghenenilor în această perioadă și despre modul cum s-au mobilizat. În numărul acesta am […]