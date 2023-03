Criza vinului de Bordeaux

17:20

Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern al Moldovei (ANTRIM) are un nou director. Elena Stepanov, fost Project Manager, a preluat funcția de Director Executiv. Până în prezent funcția a fost ocupată de Natalia Țurcanu. Elena Stepanov are o vastă experiență în turism, de peste 15 ani. Înainte de a fi numită directorul ANTRIM, ea […]