Elon Musk este din nou cel mai bogat om din lume

23:00

Parlamentul Republicii Moldova condamnă brutalitatea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Un proiect de declarație în acest sens urmează a fi aprobat de legislativ. Inițiativa a fost înregistrată de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate la un an de la declanșarea războiului în statul vecin, transmite IPN. Deputații constată... The post Parlamentul condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei appeared first on Portal de știri.