Șeful Energocom: Există o premisă importantă de a renegocia un tarif mai mic la lumină – Noi am negociat doar un orar, dar este și componenta politică

10:20

Guvernul, s-a întrunit într-o nouă ședință. Sunt mai multe subiecte, pe ordinea de zi inclusiv indexarea burselor de studii, aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2023-2030, aprobarea proiectului de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe an. The post LIVE: Guvernul, într-o nouă ședință – Mai multe subiecte, pe ordinea de zi – După ședință, premierul Recean face declarații appeared first on Politik.