Medicii au reușit să vindece un pacient care avea HIV. Acesta este doar al treilea caz din lume

11:10

Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) s-a întrunit pe 28 februarie în ședință, urmare a solicitării întreprinderii „Termoelectrica” de a majora cu 25,3% actualul tarif la energia termică. Agenția a decis să accepte majorarea. Astfel, tariful va crește de la 2 854 lei la 3 577 lei. Asta în condițiile în care cea mai recentă majorare a […] The post În ultima zi de iarnă se scumpește căldura în Chișinău. Noul tarif, cu 723 de lei mare appeared first on NewsMaker.