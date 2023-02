Mbappe are patru luni la dispoziție să se decidă! Conducerea lui PSG, nemulțumită de această incertitudine

19:40

Singurul selecționer care a refuzat să voteze la premiile FIFA The Best și-a explicat decizia Zlatko Dalic (56 de ani), selecționerul Croației, a refuzat să voteze pentru premiile FIFA The Best 2022. Croatul a transmis că a luat decizia pentru a protesta împotriva unei presupuse ”lipse de respect” a FIFA față de Croația. ”Sunt dezamăgit de atitudinea FIFA față de naționala Croației. Cred că merităm mai mult respect, având în vedere ce am realizat. Suntem singura echipa care a ajuns în semifinale...