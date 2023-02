Război în Ucraina! Țara vecină construiește fortificații la granița cu Moldova

18:00

Azi, 24 februarie 2023, se împlinește un an de război nejustificat inițiat de Rusia împotriva Ucrainei. În context, liderii mondiali își exprimă sprijinul pentru Ucraina prin mesaje de susține pe Twitter. Hustagul de susținere a poporului ucrainean este #StandWithUkraine. Șefa statului, Maia Sandu a postat un mesaj de susținere și solidaritate cu Ucraina.