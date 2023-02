Gala Premiilor „B. P. Hasdeu” pentru debut în literatură și-a desemnat câștigătorii

18:30

Lionel Messi nu s-a ferit de cuvinte la gala FIFA The Best Lionel Messi s-a declarat "fericit" pentru premiul FIFA The Best, atribuit celui mai bun fotbalist al planetei, pe care l-a primit luni seară. Starul argentinian consideră că este "logic" să primească această distincție, ţinând cont de victoria Argentinei la Cupa Mondială 2022. Messi a salutat, totodată, prelungirea contractului lui Lionel Scaloni ca selecţioner al Argentinei până la Mondialul din 2026, care avea loc în SUA, Mexic şi Can...