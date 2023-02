foto | Un pilot a întors avionul astfel încât pasagerii să poată admira aurora boreală pe cerul din Marea Britanie

15:50

Un bărbat de 41 de ani din Cafasse, provincia Torino, care era arestat la domiciliu, a cerut instanței de judecată să fie transferat la închisoare când a aflat că partenera lui de viață avea amant. Potrivit Torino Today, bărbatul are o condamnare definitivă pentru mai multe furturi.