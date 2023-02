(FOTO) Deplasare ca primar sau președinte MAN? Ion Ceban și deputatul Gaik Vartanean au plecat în Israel

09:10

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a introdus o clarificare cu privire la repartizarea compensațiilor pentru consumatorii cu un singur contor per bloc. Potrivit dispoziției Comisiei, în cazul consumatorilor cu un singur contor per bloc va fi aplicat prețul stabilit pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată. „În limita unui volum total lunar de 180 m3 per […]