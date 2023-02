Igor Grosu, întrevedere cu Președintele Irlandei. Integrarea R. Moldova în UE - principalul subiect al dialogului oficialilor...

15:10

O dronă căzută a fost descoperită marți în apropiere de Moscova, lângă o stație aparținând companiei Gazprom, potrivit relatărilor din presa rusă. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu aparatul prăbușit în zăpadă, la câțiva metri de gardul unei stații care aparține Gazprom. Drona ar fi de producție ucraineană, transmite Digi24. Locul prăbușirii, la aproape 100 de kilometri sud-est de Moscova, se află la circa 500 de kilometri de granița cu Ucraina. ️Close up picture of the drone that fell ne...