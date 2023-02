Traseul Chișinău-Stăuceni este blocat de protestatari

13:20

Biblioteca Națională a Republicii Moldova inaugurează astăzi expoziția „Cărți poștale din Ucraina: cum „russkii mir” distruge cultura”, consacrată împlinirii unui an de la invazia Federației Ruse. 22 de colaje foto care prezintă situri culturale înainte și după război vor fi prezentate publicului larg până pe 24 mai, transmite IPN. Exponatele... The post Cărți poștale din Ucraina sunt prezentate într-o expoziție la Biblioteca Națională appeared first on Portal de știri.