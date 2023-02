Mărțișor de la București. Guvernul a publicat agenda primei vizite oficiale a premierului Dorin Recean

18:20

Unsprezece angajați ai Inspectoratului General al Poliției al MAI au primit, pe 27 februarie, distincții pentru rezultate remarcabile obținute în activitate. Ministra Afacerilor Interne Ana Revenco felicitat angajații subdiviziunilor și le-a mulțumit pentru devotamentul, operativitatea și responsabilitatea de care au dat dovadă în situații de urgență, în asigurarea ordinii publice și securității cetățenilor. „Pe umerii […] The post Ana Revenco a oferit distincții pentru 11 angajați ai IGP: „Pe umerii polițiștilor se sprijină de mai bine de un an ecoul războiului” appeared first on NewsMaker.