Tariful pentru energia termică livrată de „Termoelectrica” a fost majorat

Gala FIFA The Best: Lionel Messi, cel mai bun fotbalist al anului Lionel Messi, campion mondial cu Argentina, a fost desemnat cel mai bun jucător al anului 2022, la gala FIFA The Best de la Paris. Pe lângă fotbalistul de la Paris Saint-Germain au mai fost nominalizaţi Karim Benzema (Franţa/Real Madrid) şi Kylian Mbappé (Franţa/Paris Saint-Germain). Premiul a fost înmânat de preşedintele FIFA, Gianni Infantino. Cea mai bună jucătoare a fost desemnată spaniola Alexia Putellas, de la FC Barcelona....