Spațiul aerian asupra orașului Sankt Petersburg a fost închis din cauza unui obiect zburător neidentificat

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a discutat la Baku cu preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, despre trei „proiecte energetice majore". Astfel, România urmează să cumpere un miliard de metri cubi de gaze naturale, prin care ar urma să fie sprijinită și Republica Moldova, scrie Calea europeana. Marcel Ciolacu a vizat contractul de […] România va cumpăra un miliard de metri cubi de gaze naturale din Azerbaidjan. Marcel Ciolacu: „Să ajutăm și Republica Moldova"