Cât a costat statul român ajutorul energetic ca Republica Moldova și Ucraina să nu rămână în beznă

12:50

Ani de zile, Raiffeisen Bank şi-a lăudat predictibilitatea business-ului în Rusia, pe măsură ce rivalii occidentali au venit şi au plecat, titrează Financial Times, citat de Ziarul Financiar. La un an de la invazia Rusia în Ucraina, în timp ce companiile occidentale fug din ţară, temându-se de riscul reputaţional şi legal de a continua să […] Articolul Raiffeisen Bank se trezeşte blocată în Rusia. Are profituri record dar nu le poate scoate din ţară apare prima dată în Bani.md.